AR desafiada a fixar regras sobre pedidos de levantamento do sigilo profissional às ordens

A comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco desenvolveu os seus trabalhos durante sete meses, durante os quais fez audições a mais de 50 pessoas. No entanto, não conseguiu ouvir todas as pessoas que pretendia, entre elas dois advogados: Jorge Bleck e Nuno Azevedo Neves. No final, ficou uma recomendação à Assembleia da República para que sejam apertadas as regras nas audições de pessoas que tenham de pedir autorização a ordens profissionais para levantamento do sigilo profissional.