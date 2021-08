Dois cachalotes nasceram nos Açores — e um deles foi filmado

Esta quarta-feira, 18 de Agosto, nasceram dois cachalotes nos Açores: um a norte do Faial e outro ao largo da ilha de São Miguel. O primeiro nascimento foi avistado perto das 15h30 por uma expedição da Naturalist Science and Tourism, uma empresa de observação de baleias da ilha do Faial.

“O grupo de cachalotes estava a fazer mergulhos e, durante alguns momentos, reuniu-se um subgrupo que começou a ficar mais agitado”, conta José Nuno Pereira, investigador de biologia marinha e co-fundador da empresa, num vídeo publicado no Facebook da empresa. “Alguns rodavam os corpos sobre si mesmos, havia caudas no ar e foi então que reparámos numa enorme mancha de sangue que se começou a formar no local onde eles estavam”, acrescenta.

Gisela Dionísio, outro membro da empresa a bordo na expedição no momento do nascimento, revela: “Depois destes momentos de tensão também vimos uma cabeça muito pequenina a vir à superfície”. No período da manhã, a 200 quilómetros do local, ao largo da ilha de São Miguel foi observado outro nascimento. Segundo José Nuno Pereira, este evento é pouco comum e foi reportado apenas uma ou duas vezes na região dos Açores.

Desde 1984, altura em que foi decretada a interrupção da caça à baleia, o arquipélago converteu-se num santuário para os grandes cetáceos. “É fascinante poder presenciar isto tudo e ser parte de uma geração que contempla as baleias e as protege”, conclui o investigador.