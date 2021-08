Tinha de ser assim?

«A imagem das centenas de afegãos partindo no avião militar americano vai certamente ficar para a história. Este retrato tem dois tempos. Um é o da transição catastrófica que obviamente não tinha que ser assim e que demonstrou uma enorme impreparação e capacidade de previsão por parte de quem por lá andava há 20 anos, aparentemente com visão exclusiva de drone. O outro tempo é o que agora começa e todo o sofrimento e humilhação que sofrerão daqui para a frente afegãos e afegãs, elas muito mais do que eles.

Para a história ficará também o discurso de J. Biden de que aquela guerra não era a deles, que só lá tinham ido neutralizar uma base terrorista e, quanto a isso, missão cumprida. Todas as promessas e expectativas legítimas criadas aos afegãos e afegãs… “não é o nosso problema”. De um cinismo revoltante. Pode ser a mais pura verdade, mas a imagem dos EUA como, apesar de tudo, patrocinadores e garantes de um mundo livre e justo morreu e não foi Trump que o matou, quem diria…

Tinha de ser assim? 20 anos de banho de mundo livre, ao menos muito melhor do que o anterior, não podiam ter deixado uma marca um pouco mais perene? O que faltou/falta para consolidar o respeito básico pelos direitos humanos neste país e noutros? Quando se vê a enorme quantidade de gente que desses países quer migrar para o “Ocidente”, o que falta para nas suas pátrias se conseguir implementar e consolidar um regime “Ocidental”? Demora tempo, sim. Mais de 20 anos, não sei. Desistir é que não serve.

Carlos J F Sampaio, Esposende

“Quando Portugal invadiu três países em África”

No artigo artigo de Irene Flunser Pimentel intitulado “Quando Portugal invadiu três países em África”, dado à estampa pelo PÚBLICO a edição de 17 de Agosto, a autora faz algumas afirmações que evidenciam a forma polarizada e pouco isenta como a olha para a História de Portugal, procurando amesquinhar a sua dimensão para o nível de uma historiazinha. Ignora pura e simplesmente que os territórios portugueses em África foram sempre reconhecidos como tal internacionalmente desde os Descobrimentos, embora a ONU exigisse que lhes fosse concedida a independência. A partir de 1961 alguns Estados limítrofes disponibilizaram bases a partir das quais os chamados “movimentos de libertação” enviavam guerrilheiros em incursões, chacinando as populações que se recusavam a apoiá-los. A autora ignora o contexto de guerra subversiva num mundo polarizado pela “Guerra Fria” em que decorreu a Guerra do Ultramar.

João Nobre de Carvalho, Parede

Maternidade

Em 5 de Novembro passado enviei uma carta ao director em que escrevia que a justiça portuguesa não tinha em devida conta o motivo por que duas jovens, com pouco tempo de intervalo, tinham abandonado os filhos recém-nascidos. Uma das jovens fora condenada a 9 anos de prisão acusada de querer provocar a morte do bebé, quando muito facilmente o poderia ter feito “desaparecer” no Tejo, próximo ao local onde ocorrera o parto. Congratulo-me agora que o Supremo Tribunal tenha reapreciado a sentença, reduzindo-a para um ano e dez meses, tendo em conta todo o historial de vida da jovem e tendo como improvável a reincidência.

Entretanto, desconheço a sentença que terá sido (?) proferida pelos tribunais acerca da outra jovem que, comprovadamente, não pôs em risco a vida da sua criança.

Domicília M. C. Costa, Vila Nova de Gaia

Já foi tempo da aviação de bandeira

Os tempos democratizaram-se e já não sem tempo, no automóvel, nas idas ao restaurantes, nas viagens, etc.. Pelo que as viagens de avião deixaram de ser só para negócios, ou de lazer, neste caso de elites. Na aviação, as low cost ganharam quota e cada vez terão mais. As companhias de aviação num tempo global deixaram de representar países, para o fazerem muito mais abrangentemente. Assim, já não se justifica em concorrência pura e dura, com tantas companhias de aviação que mantém a segurança e baixam preços, haver ainda aviões a dar prejuízo, só pelo orgulho de manter a bandeira do país na fuselagem.

Serão contributos injustificados e mal direccionados de todos nós, que no caso deveriam por certo ser muito melhores aplicados, proveitosos e até menos poluentes, por exemplo na ferrovia.

E convenhamos que as low cost, em concorrência aberta, vão judicialmente defender o espaço já conquistado. O dinheiro dos nossos impostos tem de ser aplicado onde dá melhor proveito público, e não em poços sem fundo.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto