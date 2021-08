Estávamos em 1962 e Michelangelo Antonioni, que vinha de estrear O Eclipse, último tomo da sua “trilogia da incomunicabilidade” (depois de A Aventura e de A Noite), era um dos realizadores mais famosos do cinema europeu. O Eclipse estreou em Abril desse ano, e oito meses mais tarde, em Dezembro, Dino Risi estreava A Ultrapassagem. A certa altura deste fabuloso Risi, havia esta troca mordaz de Vittorio Gassman com Jean-Louis Trintignant: “Gosto muito de [Domenico] Modugno, e esta canção deixa-me louco. Parece muito simples, mas fala de tudo. Solidão, incapacidade de comunicar, e todas essas coisas que agora estão na moda. Alienação, como nos filmes de Antonioni. Viste O Eclipse? Eu adormeci. Foi uma bela sesta. Grande realizador, Antonioni”, un bel regista, Antonioni.

As ideias, desta personagem, sobre Antonioni não são diferentes das de Dino Risi, e talvez de toda a ala dos “cineastas populares” italianos, de que Risi era ponta de lança. Estavam os italianos fartos de Antonioni? Ou era Antonioni que estava cansado dos italianos? E os espectadores de cinema?

A história é esta: Michelangelo Antonioni provocou uma dissensão no cinema mundial quando disse violentamente ao grande público que um filme não era um somatório de perguntas e de respostas narrativas. O impacto foi divisivo, extremou os humores dos seus contemporâneos e continua a ser uma aventura para os espectadores de hoje. O que é que havia, o que é que há, nos seus filmes para provocar tamanho impacto?

A Leopardo Filmes propõe um ciclo, que pode dar uma resposta. Sete filmes, a partir de 26, no Nimas, em Lisboa: Escândalo de Amor, O Eclipse, A Aventura, A Noite, O Deserto Vermelho, Identificação de uma Mulher e O Grito. Os sete primeiros irão (a partir de 1 de Setembro) ao Porto (Teatro Campo Alegre), a Coimbra (TAGV), a Setúbal (Charlot), ao Theatro Circo de Braga e ao CAE da Figueira da Foz.

Em Lisboa haverá uma adenda, três sessões especiais com Blow Up, Zabriskie Point e Profissão: Repórter. Que fazem parte da década de 70 de Antonioni, quando ele saiu de Itália para correr o mundo, da swinging London à contracultura americana, o que lhe valeu a alcunha hostil de “turista do momento”.

As contribuições no nosso dossier são de Luís Miguel Oliveira e Francisco Noronha.

Atrás desta foto há uma história e começa assim: há pouco mais de duas décadas que “um puto de 30 anos” — como hoje o próprio se vê reflectido no espelho que mostra o passado —, munido de pouco mais do que vontade e desfaçatez, abordou dois músicos estabelecidos no circuito nova-iorquino da música improvisada propondo-lhes que viessem a Portugal gravar o primeiro disco de uma editora que ainda não existia.

20 anos depois...

Fundada em 2001, a Clean Feed é como uma das mais importantes casas para o jazz contemporâneo a nível mundial. É uma história improvável, duradoura e sob um lema que Pedro Costa, o tal "puto", gosta de repetir: wrong but strong. Gonçalo Frota conta-nos tudo e visita também quatro protagonistas deste 20º aniversário.

O último romance da tetralogia que Ali Smith dedicou às estações do ano formula, finalmente, a pergunta que está na génese de um dos mais ambiciosos projectos literários dos últimos tempos: deverá o artista retratar a própria idade?

Verão é o derradeiro volume de um quarteto onde a autora desafiou as regras do romance para escrever tão próximo quanto possível dos acontecimentos. Que tempo é este? Deverá um artista retratar a sua própria era?

Happier Than Ever, de Billie Eilish, é o segundo álbum da estrela pop de 19 anos. Amplia a paleta sonora de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? para exortar à auto-valorização e defender a importância da privacidade. Um disco de uma jovem que vem sendo escrutinada desde a adolescência e que ainda está a tentar encontrar a melhor forma de suportar o peso do mediatismo.

Para Daniel Dias, Billie Eilish ainda não está happier than ever — mas há-de lá chegar

Propostas de cinema: o casal Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes inventam o nosso querido mês de Agosto, em Diários de Otsoga.

Summer of Soul (...ou, Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada): magnífico instantâneo de um evento fundacional que teve lugar em pleno centro de Nova Iorque, em 1969, num parque público, com o apoio da câmara municipal, ao longo de seis semanas, entre Junho e Agosto. Foi o Festival Cultural do Harlem, em que o orgulho negro era afirmação de cultura e identidade - o documentário vai abrir o IndieLisboa mas já pode ser visto no streaming