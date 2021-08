O infeliz aniversário do Afeganistão

Com três guerras inglesas, várias russas e uma soviética, e duas americanas, o Afeganistão tem sido um recreio dos impérios. Mas eles passam, e os seus povos ficam.

O Afeganistão passou o 102.º aniversário da sua independência poucos dias depois da queda de Cabul para os taliban. Para a maior parte das pessoas do mundo, o Afeganistão é sinónimo de um dos países mais pobres e iletrados do mundo, agora de novo liderado por uma das versões mais fanáticas e obscurantistas do islamismo.