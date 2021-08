“Estes são bem piores que o anterior Presidente” José Eduardo dos Santos

Líder da oposição garante que recorrerá aos tribunais internacionais se João Lourenço e o MPLA, por “manipulação” do Tribunal Constitucional, o tirarem da presidência da UNITA. Adalberto Costa Júnior fala de um “gabinete de acção psicológica” pago pelo Estado ao serviço do actual Presidente.

Adalberto da Costa Júnior denuncia a perseguição política do MPLA e do Presidente João Lourenço que estariam a manipular o Tribunal Constitucional (TC) para o afastar da liderança do maior partido da oposição em Angola, a UNITA. Em conversa telefónica com o PÚBLICO, o principal rosto da oposição angolana comenta o mais recente ataque contra a sua liderança, surgido no passado sábado e rapidamente difundido: a de que o TC estaria prestes a retirar-lhe a presidência da UNITA por ter dupla nacionalidade (angolana e portuguesa) na altura da eleição, algo que os estatutos do congresso nem sequer proibiam.