O “duplo manto de suspeição” da nova Presidente do tribunal Constitucional de Angola

Numa altura em que a justiça é criticada pela oposição e por parte da sociedade civil em Angola, o Presidente João Lourenço parece ter resolvido confirmar as críticas ao nomear Laurinda Cardoso para presidente do Tribunal Constitucional (TC), uma juíza que tomou posse esta sexta-feira sob “um duplo manto de suspeição”, na definição do jurista Rui Verde, porque não só estava no Governo como faz parte do bureau político do partido no poder, o MPLA.