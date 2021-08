Biden faz declaração sobre retirada do Afeganistão às 18h

Presidente dos EUA está a ser muito criticado pela forma como tem decorrido a operação de repatriamento dos norte-americanos, num cenário de caos no aeroporto de Cabul.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, vai fazer uma declaração esta sexta-feira, às 18h (hora em Portugal continental), sobre o estado da operação de repatriamento dos cidadãos norte-americanos do Afeganistão, após vários dias de intensas críticas à forma como estão a ser dar os últimos passos da presença militar no país.

Desde a queda do Governo afegão após a entrada dos taliban em Cabul, no fim-de-semana, os EUA retiraram 7000 pessoas do Afeganistão até quinta-feira, incluindo cidadãos norte-americanos e afegãos.

Segundo o Pentágono e a Casa Branca, quando a operação estiver a funcionar a toda a velocidade, será possível retirar entre 5000 e 9000 pessoas por dia.

Esta semana, Biden anunciou que os EUA podem permanecer no Afeganistão, no aeroporto de Cabul, para além de 31 de Agosto, se ainda houver cidadãos norte-americanos no terreno.

Na segunda-feira, numa primeira comunicação ao país sobre a retirada do Afeganistão, o Presidente dos EUA culpou o antigo Governo afegão pelas cenas caóticas que se seguiram à chegada dos taliban a Cabul.

Pouco mais de um mês depois de ter afirmado, na Casa Branca, que o Exército afegão estava muito mais bem preparado do que os taliban — e de ter garantido que uma queda do Governo afegão, a acontecer, não aconteceria de imediato —, Biden disse na segunda-feira que ninguém tinha previsto o descalabro dos últimos dias.

Segundo o Presidente dos EUA, a operação de repatriamento dos norte-americanos não foi iniciada mais cedo “para não criar uma crise de confiança nas instituições afegãs”.

Na quarta-feira, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general Mark Milley, disse que as informações recolhidas pelos serviços secretos norte-americanos resultaram em vários cenários possíveis, incluindo uma queda do Governo afegão perante o avanço dos taliban – mas, segundo Milley, mesmo o cenário mais dramático só aconteceria “semanas, meses ou até anos depois da retirada dos EUA”.

Numa entrevista ao canal ABC News, gravada na quarta-feira, Biden voltou a defender a sua estratégia para a retirada do Afeganistão e disse que a situação de caos no aeroporto tornou-se inevitável depois de as instituições afegãs terem colapsado em poucos dias.