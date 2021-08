Livros congelados, 20km de prateleiras e outras histórias da Biblioteca do Porto

Para José Moreira Dias não foi amor à primeira vista. Gozava uma licença sem vencimento há já 14 anos quando foi bater à porta dos recursos humanos da Câmara do Porto: a empresa têxtil da mulher fechara portas e ele, noutros anos condutor de camiões do lixo madrugadas dentro, queria regressar ao trabalho na autarquia. “Deram-me várias opções: o batalhão de bombeiros, o canil, o cemitério, a loja do munícipe, a biblioteca.” José Dias não é “passarinho de gaiola” e a ideia da labuta entre quatro paredes desagradava-lhe. Mas os conselhos da mulher e a simpatia pelos livros ditaram a escolha: “Vim à entrevista e senti-me cativado”, recorda enquanto agrupa edições do Diário de Notícias de 2003 para seguirem para encadernação na Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP). “Já estou adaptado. O que é preciso é trabalho que nada cai do céu a não ser chuva.”