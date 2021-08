Uma dúzia de protectores solares de rosto para o Verão (e não só)

A pele do rosto está mais exposta às agressões do meio ambiente. Por isso, seja Verão ou Inverno o protector solar de rosto deve fazer parte da rotina de cuidados de beleza. Depois do sérum e do creme hidratante, deve aplicar a protecção solar e só depois a maquilhagem. Na hora de escolher o produto acertado a utilizar tenha atenção a alguns ingredientes que não são compatíveis com a exposição solar ─ o retinol, o ácido glicólico e salicílico.

No relatório de 2020 sobre a qualidade da protecção solar disponível no mercado, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde lembrava que estudos científicos “sugerem que o uso dos protectores solares pode prevenir as lesões ligadas ao foto envelhecimento e proteger contra a foto imunossupressão induzida” e “demonstram que a utilização de protectores solares pode prevenir alguns tipos de carcinoma da pele”.

“É essencial mantermos os cuidados diários com a nossa pele durante o Verão, mas é também importante adaptarmos a nossa rotina à exposição solar a que estamos sujeitos durante esta estação”, começa por sublinhar, em comunicado, a especialista em beleza da plataforma Skin, Daniela Marques. Essa adaptação passa por evitar alguns ingredientes no rótulo do seu protector, mas também pode preferir usar um creme mais fluído e aquoso durante a estação quente, por exemplo.

O retinol é um dos ingredientes de beleza mais usados nos cuidados de pele anti-idade, precisamente pela sua acção eficaz na renovação da pele. Todavia, por se tratar de um ingrediente fotossensibilizante e fotoirritante, deve ser evitada a sua utilização durante o Verão porque, pois pode provocar irritações cutâneas.

Também o ácido glicólico e o ácido salicílico têm a capacidade de regenerar a pele, e são usados em cuidados anti-idade e para a acne. Não são fotossensibilizantes, mas devem ser usados com precaução durante a exposição solar. Prefira-os para os cuidados de noite, quando se pode alongar mais na rotina de beleza.

Quanto à vitamina C, pode ser utilizada, em formato de sérum, por exemplo, durante o Verão, especialmente para prevenir as manchas. Ainda assim, privilegie também utilizá-la durante a noite, uma vez que, quando confrontada com a exposição solar, esta vitamina perde grande parte das suas propriedades antioxidantes.

Na galeria de imagens, espreite algumas sugestões de protectores solares de rosto para todas as carteiras.