Diarreias de Verão: Atenção à forma como os alimentos são preparados, avisam especialistas

Um dia de férias arruinado por uma diarreia: é um cenário típico de Verão. As diarreias são mais frequentes nos dias quentes ─ porquê? A culpa é sobretudo das bactérias que, com o calor, se instalam na nossa comida. O gastrenterologista Ricardo Crespo e a nutricionista Maria Inês Antunes, em conversa com o PÚBLICO, sugerem algumas estratégias para preparar os alimentos de maneira a evitar contaminações e deixam conselhos para ultrapassar um episódio de diarreia.