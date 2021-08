O calor pode afectar a menstruação e a vida sexual das mulheres?

Os dias quentes podem ter influência nos sintomas menstruais e na vida sexual das mulheres, informa a marca sueca de cuidados para a saúde ginecológica Intimina. Num inquérito levado a cabo nas redes sociais, 64% das 1285 inquiridas confirmou que o calor afectava o ciclo menstrual. Muitas mulheres revelaram também que sentem um aumento da libido durante os meses de Verão.

Os dias quentes são, muitas vezes, acompanhados pelo aumento dos sintomas durante o ciclo menstrual, apesar de não serem directamente alterados os níveis hormonais no sangue, começa por explica a ginecologista Alyssa Dweck, autora do livro V is for Vagina (sem tradução em português), em comunicado. A sensação de falta de ar, a diminuição da qualidade do sono e o aumento da intensidade das cólicas durante a menstruação são alguns dos sintomas mais comuns.

Nos meses de Verão, aumenta, naturalmente, a transpiração, que, no limite, pode levar à desidratação e consequente fadiga. Para quem tem um fluxo menstrual muito intenso, os sintomas são agravados, podendo conduzir a futuras anemias. Alyssa Dweck pede que se tenha especial atenção à hidratação, bebendo muita água e reduzindo o consumo de café, bebidas açucaradas e álcool.

Durante os dias de menstruação com fluxo intenso, é ainda mais importante cuidar da alimentação, incluindo na dieta alimentos ricos em fibra, legumes e frutas, para repor os sais minerais e outros nutrientes importantes. Evite, todavia, alimentos com demasiado sal que provocam inchaço e favorecem a retenção de líquidos.

Mais felizes na cama (e em geral) durante o Verão?

No mesmo inquérito conduzido pela Intimina, 48% das inquiridas dizem sentir um aumento do desejo sexual durante o Verão e 42% tem mais relações sexuais do que o habitual. O aumento da libido pode ser explicado com os dias mais longos e o maior número de horas de sol, “o que significa mais vitamina D”, que “estimula o nosso estado de espírito e saúde em geral”, salienta a ginecologista.

A luz solar e sol fazem bem à saúde física e mental. O sol favorece a produção de serotonina, a hormona responsável pelo bom humor e felicidade. Além disso, explicava, no início deste ano ao PÚBLICO, Luís Nogueira, coordenador de Medicina Geral e Familiar no Hospital CUF Viseu, “a exposição solar estimula o metabolismo e tem um efeito positivo na circulação sanguínea, bem como no sistema imunológico”.O especialista assinalava também que a Vitamina D “aumenta a produção de endorfina pelo cérebro, uma substância antidepressiva natural que diminui o risco de depressão e de ansiedade”. Consequentemente, somos felizes em tudo, incluindo na vida sexual.