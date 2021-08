Novos donos apostam no potencial de crescimento internacional da Cerealis

Carlos Moreira da Silva e família Silva Domingues compram empresa centenária de produção de massas e bolachas. Valor do negócio não foi revelado, mas não estava em “saldo”.

Aos 102 anos, o grupo Cerealis, das massas Milaneza e das bolachas Nacional, entre outras marcas, mudou esta quinta-feira de donos. Sai do universo das duas famílias fundadores, a Amorim & Lage, mas passa para outras duas famílias nacionais, a de Carlos Moreira da Silva, dono de 50% do grupo vidreiro BA Glass, e da família Silva Domingues, também accionista da BA. O valor de transacção daquele que é um dos maiores grupos nacionais do sector alimentar não foi revelado.