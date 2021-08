Vuelta assiste à queda de Valverde, o imortal

Aos 41 anos, Valverde caiu, salvou-se de um acidente grave e abandonou a Vuelta. Dificilmente um atleta com esta longevidade vai permitir que o “adeus” à prova espanhola seja feito de fato rasgado e sangue a escorrer, com a sigla DNF ( did not finish ) gravada no currículo.

Há poucos atletas – no ciclismo e fora dele – com uma aura tão clara de imortalidade desportiva como Alejandro Valverde, que continua a ser dos corredores mais temíveis do pelotão, mesmo tendo já 41 anos. Nesta sexta-feira, na etapa 7 da Volta a Espanha, Valverde, “o imortal”, não morreu para o ciclismo, mas “morreu” para a Vuelta 2021.

A cerca de 40 quilómetros do final da etapa, o espanhol estava em momento ofensivo quando um problema mecânico na bicicleta o impediu de curvar convenientemente numa descida.

Aí, vieram sorte e azar: azar de ter caído numa zona sem barreiras de protecção para a ribanceira, mas sorte de, ainda assim, não ter sido “cuspido” precipício abaixo. Afinal, os laivos de imortalidade estiveram mesmo presentes, com o ciclista espanhol a salvar-se de um acidente que poderia ter sido bem mais grave, dado o local da queda.

Levantou-se e saiu da ribanceira pelo próprio pé, mas teve de ser assistido pelos médicos da organização.

As feridas eram visíveis e as dores eram claras para quem assistia à emissão televisiva. Mas Valverde é de uma “raça” especial. Montou-se na bicicleta e seguiu estrada fora, mesmo com claras dificuldades em mexer o braço direito.

Poucos quilómetros depois, acabou mesmo por desistir. Encostou à berma, saiu da bicicleta e chorou abraçado a um elemento da equipa Movistar.

Alejandro Valverde já garantiu que esta não será a última temporada como ciclista – quer correr pelo menos mais um ano –, mas esta poderia bem ser a última participação na Vuelta, para um ciclista que quer, actualmente, concentrar-se em vencer clássicas e provas de uma semana.

Valverde correu a primeira Vuelta em 2002 – sim, leu bem – e, em 15 participações, esta é apenas a segunda desistência.

Valverde tornou-se um mito da Vuelta – um triunfo, em 2009, e apenas um lugar fora do top-10, em 2026 – e dificilmente um homem com esta longevidade vai permitir que o “adeus” à prova espanhola seja feito de fato rasgado e sangue a escorrer, com a sigla DNF (did not finish) gravada no currículo. A Vuelta 2022 espera por Valverde.

Roglic mantém camisola vermelha

O acidente de Valverde acabou por abafar o que se passou na tirada 6 da corrida espanhola. Michael Storer, da DSM, foi o vencedor do dia, com chegada em alto, sendo o resistente da fuga.

Mais atrás, entre os favoritos ao triunfo na Vuelta, não foram feitas diferenças, excepto para Mikel Landa, que perdeu terreno na montanha – segmento onde deveria ganhar vantagem, para compensar as perdas habituais no contra-relógio.

Roglic continua, assim, como líder da corrida, com oito segundos de vantagem para Felix Grosschartner, que esteve na fuga do dia e colocou em risco a liderança do esloveno.

A etapa acabou por ser, como se esperava, bastante rica em movimentações. Houve várias tentativas de fuga e algumas com sucesso, mas foi um grupo intermédio de perseguidores que acabou por criar o lote definitivo de fugitivos.

Foram quase três dezenas de corredores a isolarem-se na frente da corrida, havendo nomes como Pavel Sivakov, Sepp Kuss, Jack Haig, Jan Polanc, o português Nélson Oliveira ou mesmo o ex-líder Kenny Elissonde.

E foi a cerca de 40 quilómetros do final que veio o pináculo da etapa – pelos maus motivos. Alejandro Valverde atacava com o colega Rojas no grupo principal, mas um aparente problema mecânico na bicicleta impediu o espanhol de fazer uma curva de forma competente.

Deu-se o acidente e, mais atrás, houve a primeira mexida na corrida entre os favoritos: Miguel Ángel López, Richard Carapaz e Primoz Roglic mostraram estar frescos, ao contrário de Egan Bernal, que não respondeu prontamente.

Foi, porém, fogo-de-vista, já que o pelotão se reagrupou pouco depois. Na frente, à entrada para a última subida do dia, as três dezenas de corredores estavam reduzidas a apenas quatro ciclistas: Carlos Verona, Andreas Kron, Pavel Sivakov e Michael Storer.

A quatro quilómetros da meta houve ataque de Verona, que mostrava uma postura ofensiva tremenda, com ataques uns a seguir aos outros – havia um triunfo para oferecer a Valverde.

Mas a vontade ainda vale menos do que as pernas e, nesse prisma, as mais frescas eram as de Michael Storer, que seguiu sozinho até à meta.

Para este sábado está desenhada uma etapa plana, com presumível final ao sprint entre os velocistas.