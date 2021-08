Sp. Braga impõe-se na compensação em Moreira de Cónegos

O Sporting de Braga alcançou nesta sexta-feira, na 3.ª jornada da Liga, a segunda vitória no campeonato, ao bater fora de portas o Moreirense, por 2-3. O golo do triunfo chegou já no tempo de compensação, por Ricardo Horta.

Numa primeira parte dividida, até na posse de bola, a recta final foi agitada. Fábio Martins desbloqueou o marcador aos 39’ e, dois minutos depois, foi Iuri Medeiros a marcar (a passe de Galeno) e a deixar o Sp. Braga na frente, com uma vantagem confortável ao intervalo.

O Moreirense procurou reagir no segundo tempo e aplicou ao rival a mesma fórmula. Aos 80’, Steven Vitória aproveitou uma grande penalidade para reduzir e bastaram três minutos para os vimaranenses empatarem, num remate de recurso de Paulinho, ao segundo poste, a aproveitar um corte incompleto dos centrais bracarenses.

Foi então altura de o Sp. Braga voltar a puxar dos galões e assumir as operações. Sem capacidade para gerir o jogo com bola, o Moreirense foi sendo empurrado para trás e, depois de uma ameaça séria de Abel Ruiz, os visitantes chegaram mesmo ao triunfo, graças a um excelente remate de Ricardo Horta, de fora da área, aos 90+5’.