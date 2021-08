Rúben Amorim: “A Belenenses SAD sempre nos causou problemas”

Técnico dos “leões” fez esta sexta-feira a antevisão do derby lisboeta, para o qual já vai poder contar com Nuno Mendes.

Na época passada, a Belenenses SAD empatou em Alvalade (2-2) e Rúben Amorim está preparado para encontrar, este sábado, na 3.ª jornada da Liga, um adversário que sempre causou “muitos problemas” ao Sporting.

“Conhecemos bem a Belenenses SAD, tal como o treinador também nos conhece bem, jogámos no ano passado no mesmo sistema. O Belenenses SAD mudou um bocadinho este ano, joga com dois avançados e três médios. Têm um avançado, o Alioune Ndour, que é muito forte, com muita técnica, muito perigoso e temos de ter cuidado com isso. O Cassierra continua um jogador muito forte entre-linhas. Depois o Afonso Sousa baixou, ficou como terceiro médio, e depois saíram alguns e entraram outros e teremos de ser fortes. Estamos numa boa fase, mas a Belenenses SAD sempre nos causou muitos problemas”, referiu o técnico leonino, na conferência de antevisão do encontro.

Nuno Mendes já recuperou da lesão no tornozelo esquerdo e Rúben Amorim confirmou que o lateral de 19 anos está convocado e é uma opção para o encontro diante da Belenenses SAD, não revelando, porém, quem vai ocupar a ala esquerda.

Pela primeira vez, o treinador de 36 anos tem todo o plantel à disposição. “Aumenta a intensidade dos treinos, aumenta a competição entre eles, que é saudável, e aumentando a qualidade dos treinos aumenta a dos jogos”, notou.

Questionado sobre a possibilidade da contratação de João Virgínia, Rúben Amorim deixou rasgados elogios ao guarda-redes de 21 anos, sem, no entanto, confirmar se o negócio já está fechado.

“É um excelente guarda-redes, mas ainda não é guarda-redes do Sporting. É um excelente guarda-redes jovem, com muito futuro. Há rumores do Jovane, do Pote, do Palhinha, do Matheus Nunes, não temos certezas de nada. Vamos ver o dia-a-dia. Não vale a pena sofrer por antecipação”, frisou.