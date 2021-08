Portugal entra a vencer no Mundial de futebol de praia

A selecção portuguesa de futebol de praia iniciou esta sexta-feira a defesa do título de campeã mundial, conquistado no Paraguai em 2019, e não podia ter começado da melhor forma, com uma vitória por 5-3 diante de Omã, no grupo D do Mundial da Rússia.

Portugal entrou forte no jogo e logo no primeiro minuto chegou com perigo à baliza de Omã. Um minuto depois, Léo Martins rodou bem sobre o adversário e fez um grande golo de pé direito. Estava feito o 1-0. Omã reagiu de imediato, com um remate de Al Araimi, mas Elinton estava atento.

Nos minutos seguintes, a selecção portuguesa dispôs de uma série de oportunidades claras de golo: André Lourenço, Rúben Brilhante e Bé Martins estiveram muito perto de ampliar a vantagem, mas Al Farsi não deixou.

A equipa de Mário Narciso ia tendo mais posse e ia dando prioridade a trabalhar a bola com paciência. Portugal estava bem organizado defensivamente, com a selecção de Omã a não conseguir chegar com perigo à baliza de Elinton. Mas o empate acabaria por chegar aos 10’, de bola parada, por intermédio de Al Zadjali.

Porém, um minuto depois, Léo Martins voltou a colocar a selecção portuguesa em vantagem, depois de aproveitar um primeiro remate que foi à trave.

Hat-trick de Léo Martins

No regresso para o segundo período, Portugal entrou desconcentrado defensivamente e, nos dois primeiros minutos, Omã colocou-se em vantagem no marcador. Primeiro por Al Sinani e depois graças a um autogolo de Fábio Costa, que se redimiu e fez o 3-3 aos 19’, após assistência de Elinton.

Portugal colocou-se novamente em vantagem aos 21’, com mais um golo de Léo Martins - o terceiro -, após assistência do irmão Bé Martins. O 5-3 chegou no final do segundo período, com Elinton Andrade a rematar forte, mas a bola acabou por ser desviada por Al Araimi.

No terceiro e último período, a selecção de Omã entrou decidida a marcar e levou perigo à baliza de Elinton Andrade em algumas ocasiões, numa altura em que Portugal continuava a tentar “guardar” a bola e privilegiar a troca de passes.

Omã esteve sempre mais perto de marcar, mas o resultado de 5-3, conseguido no segundo período, acabou por não sofrer alterações.

No domingo, a selecção portuguesa, uma das favoritas à conquista da prova, vai defrontar o Senegal, às 18h30. Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os quartos-de-final, que se disputam no dia 26 de Agosto.