Jorge Jesus quer a sexta vitória consecutiva, mas espera dificuldades em Barcelos

Técnico dos “encarnados” fez, esta sexta-feira, a antevisão do encontro diante do Gil Vicente e admitiu que terá de fazer “forçosamente” alterações na equipa em relação ao jogo diante do PSV.

O Benfica ainda não sabe o que é perder nesta temporada - são cinco vitórias em cinco jogos oficiais - e Jorge Jesus quer dar continuidade à “boa fase” dos “encarnados” em Barcelos. Ainda assim, o técnico de 67 anos não espera facilidades por parte do Gil Vicente (18h00) no jogo de sábado, a contar para a 3.ª jornada da I Liga.

“O grau de dificuldade em Barcelos sempre foi alto. O Gil Vicente é uma equipa que começou muito bem o campeonato, aliás, está na frente, tal como o Benfica. Vamos ter um jogo difícil, mas isso não nos tira a convicção de querermos fazer a sexta vitória consecutiva. Estamos a atravessar uma boa fase e temos todas as capacidades para vencer o jogo”, afirmou na conferência de imprensa de antevisão do encontro, reforçando a qualidade do campeonato português.

“O campeonato português é um campeonato, principalmente neste último ano, que está muito competitivo. Quando jogas fora tens muitas dificuldades em impor o teu jogo pela qualidade das equipas. Temos o exemplo da vitória de ontem do Paços de Ferreira frente ao Tottenham”, notou.

Depois da vitória diante do PSV Eindhoven por 2-1, na quarta-feira, para o play-off da Liga dos Campeões, Jorge Jesus admitiu ter fazer algumas alterações na equipa, tendo em conta o pouco tempo de recuperação.

“Forçosamente isso vai ter de acontecer, porque nem temos 72 horas de recuperação. Ainda não tenho o conhecimento global de como estão os jogadores que jogaram. Só temos feito praticamente trabalho de recuperação e só amanhã é que terei mais dados do departamento médico”, afirmou.

O mercado de transferências

Jorge Jesus recusou a existência de qualquer polémica com as declarações que fez sobre a exibição de Vlachodimos após o jogo com o PSV e garantiu que o guarda-redes vai ser titular no jogo em Barcelos.

Já Luca Waldschmidt tem sido apontado ao Wolfsburgo pela imprensa desportiva e o técnico de 67 anos admitiu que o Benfica “está no mercado” e mostrou-se preparado para perder o avançado de 25 anos.

“Felizmente, o Benfica tem jogadores que outras equipas pretendem, como o Luca Waldschmidt. Isto são interesses desportivos que se juntam aos interesses financeiros. Temos alguns jogadores que as outras equipas gostavam de ter e quando as coisas interessam ao Benfica vai ser como tem sido a minha vida toda. As equipas grandes trabalham para poder beneficiar da qualidade dos seus jogadores e fazer transferências que rentabilizem financeiramente o clube. Estamos dentro desse processo”, concluiu.