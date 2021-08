Arouca vence Famalicão e conquista primeiros pontos na Liga

O Arouca venceu nesta sexta-feira o Famalicão, por 2-1, no jogo de abertura da 3.ª jornada da I Liga de futebol, somando os primeiros três pontos na competição.

A equipa famalicense, que assim continua sem pontuar no campeonato, adiantou-se ainda na primeira parte através de Bruno Rodrigues, aos 23 minutos, mas o Arouca deu a volta ao marcador na segunda metade, com golos de João Basso, aos 66’, na conversão de uma grande penalidade, e de Leandro, aos 89’, na sequência de um canto.

No tempo de compensação, o Famalicão (à semelhança do que tinha acontecido na jornada anterior, diante do FC Porto) chegou a festejar o golo do empate, mas o lance foi invalidado, com recurso ao visionamento das imagens, por mão na bola de Batubinsika.

Com esta vitória, o Arouca abandona a zona de descida e sobe ao 13.º lugar com três pontos, enquanto o Famalicão é 18.º e último, ainda sem pontos.