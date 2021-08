Sexta, na TV: entre O Legado e Nine Perfect Strangers, há tempestades, impressionismo e futebol de praia

CINEMA

O Caçador e a Rainha do Gelo

Hollywood, 19h40

Após uma terrível traição, Freya, a Rainha do Gelo, abandona o seu reinado para viver exilada no Palácio de Inverno. Capaz de converter em gelo qualquer inimigo, a jovem rainha treina um exército de caçadores. Entre eles estão Eric e Sarah, dois dos seus aprendizes mais hábeis. Porém, ambos desafiam a mais importante regra: manterem os seus corações imunes ao amor. Quando Freya descobre que ambos estão apaixonados, decide castigá-los. E, com a sede de aumentar o seu poder, começa a procura pelo Espelho Mágico da sua irmã Ravenna, a Rainha Má. Estreia na realização de Cedric Nicolas-Troyan, a história de O Caçador e a Rainha do Gelo remete para o filme Branca de Neve e o Caçador (realizado, em 2012, por Rupert Sanders). Chris Hemsworth, Charlize Theron e Nick Frost regressam às personagens do primeiro filme. A eles, juntam-se Emily Blunt, Rob Brydon e Jessica Chastain.

O Legado

TVCine Top, 21h30

Após a morte inesperada do milionário Archer Monroe, a sua filha Lauren recebe um envelope com indicações sobre um determinado legado, guardado no bunker subterrâneo onde costumava brincar quando era criança. Ao chegar ao local, depara-se com algo inimaginável: um prisioneiro que ali vive há cerca de três décadas. A descoberta, chocante e aterradora, obriga Lauren a fazer uma escolha. Com Lily Collins, Simon Pegg, Connie Nielsen, Chace Crawford e Patrick Warburton no elenco, um thriller escrito por Matthew Kennedy e realizado por Vaughn Stein (Terminal).

Happy Hour: Hora Feliz – Parte 2

RTP2, 23h02

É exibida a segunda parte de Happy Hour: Hora Feliz, um filme do cineasta japonês Ryûsuke Hamaguchi, que, devido aos seus 317 minutos de duração, é exibido em três partes distintas.

SÉRIE

Nine Perfect Strangers

Amazon Prime Video, streaming

Depois do sucesso de Big Little Lies, da HBO, a mesma equipa de produção volta a adaptar ao pequeno ecrã um romance da autora australiana Liane Moriarty. A minissérie terá oito episódios e é protagonizada por Nicole Kidman e Melissa McCarthy. Com um cenário reminiscente do recente White Lotus, da HBO, esta série decorre num centro de saúde e bem estar ao qual recorrem nove pessoas, em busca de um retiro completo para recarregar baterias, ao longo de dez dias. Mas rapidamente se tornará claro que há segredos por detrás de todas as portas, especialmente atrás da de Masha (Kidman), a directora deste centro. O elenco de luxo inclui Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten e Samara Weaving. A série é co-escrita por David E Kelley e John Henry Butterworth, e realizada por Jonathan Levine.

DOCUMENTÁRIO

Monet: Magia de Luz e Água

TVCine Edition, 22h

Um documentário que faz parte da programação deste canal sob o signo de Viagens ao Mundo da Arte. Desta vez, a jornada é até aos nenúfares de Claude Monet, o genial pintor francês cujo trabalho deu nome ao movimento Impressionista — preocupado com a captura de formas e luz natural. Nesta excursão, visitamos as suas obras-primas em locais como o Museu Orangerie, o Museu Marmottan e o Museu Orsay, bem como a casa de Monet e os jardins em Giverny.

Tempestade Iminente

National Geographic, 23h

Estreia desta série que investiga tempestades que se registam pelo mundo inteiro, viajando, ao longo de um ano, com o caçador de tempestades Reed Timmer. Dos tornados nos EUA aos deslizamentos na América Central, a mãe natureza mostra a sua força.

DESPORTO

Futebol de Praia: FIFA Campeonato do Mundo de Futebol de Praia 2021

RTP1, 16h54

No palco da cidade russa de Moscovo, o Campeonato do Mundo de Futebol de Praia, que pode ser seguido na íntegra nos canais de Desporto da RTP Play, dá agora o pontapé de saída na RTP1 com a equipa portuguesa a defrontar a selecção de Omã — o primeiro jogo da fase de grupos. A selecção nacional tem como objectivo renovar o título de campeã do mundo. A participação portuguesa e a final da competição são exibidas na RTP1; as meias-finais, na RTP2. Decorre até 29 de Agosto.