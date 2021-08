A estrela de acção japonesa Shinichi “Sonny” Chiba morreu na quinta-feira devido a complicações causadas pela covid-19, noticiou a estação pública japonesa NHK. O actor, mestre das artes marciais e nome reconhecido pelo uso da disciplina no cinema, estava internado. Se a sua carreira na Ásia foi longa e cheia de êxitos, o cinema mundial passou a reconhecer mais o seu nome depois de Quentin Tarantino, seu admirador, o ter escolhido para ser o fabricante de espadas Hattori Hanzo nos filmes Kill Bill. Muitas outras estrelas de acção admiram até hoje o seu estilo.

Chiba tinha 82 anos, estava internado desde dia 8 e, segundo os seus representantes, não tinha sido vacinado contra a covid-19.

Durante mais de cinco décadas preencheu o imaginário das lutas e das cenas de acção do cinema e televisão japonesas, tendo passado do papel de actor para o de coreógrafo de artes marciais quando a idade não lhe permitia fazer tantos dos golpes que o distinguiram. Rosto e corpo conhecido do público japonês desde a década de 1960, era cinturão negro de karate desde 1965 e obteria depois o grau máximo de atleta de outras artes marciais como o ninjutsu, shorinji kempo, judo, kendo ou goju-ryu karate, como elenca a revista norte-americana Variety.

Os fãs do género conheciam o seu nome e o seu talento sobretudo desde 1974, quando protagonizou The Street Fighter, de Shigehiro Ozawa, que foi distribuído fora do Japão com grande sucesso, chegando ao público americano e europeu, e que originou uma trilogia e um spin off no feminino. Conta com mais de cem filmes no seu currículo, tendo sido colaborador regular do realizador Kinji Fukasaku.

O público mais alargado a nível internacional reconhece-o depois como o mestre fabricante de espadas de Kill Bill (de 2003 e Kill Bill: Volume 2, de 2004), Hattori Hanzo, que contracena com Uma Thurman quando esta o procura para obter a espada perfeita para a sua vingança. Quentin Tarantino, o ex-funcionário de um clube de vídeo tornado respigador cinematográfico dos vários géneros de culto, já tinha posto pondo na boca da personagem de Christian Slater em True Romance (1993), cujo guião assinou para Tony Scott realizar, a certeza de que Chiba era “sem excepção, o melhor actor a trabalhar hoje em filmes de artes marciais”. Convocou-o depois para o seu projecto de homenagem aos filmes de artes marciais.

Também outra saga de acção, desta feita automóvel, importou Sonny Chiba para os públicos de massas via cinema norte-americano: o actor participou no filme Velocidade Furiosa – Ligação Tóquio (2006) no papel de um chefe da Yakuza.

Shinichi “Sonny” Chiba era o nome artístico de Sadaho Maeda, que nasceu em Fukuoka em 1939 e cresceu como um ginasta talentoso. Estudou artes marciais no ensino superior. Começou na televisão, passou para o cinema em thrillers e até tentou a sorte em filmes de ficção científica. Só nos anos 1970 pôs verdadeiramente a uso os seus dotes de luta com o filme Karate Kiba (1973). Com o seu mercenário de The Street Fighter, Takuma Tsurugi, e a violenta saga que encetou, consolidou-se como anti-herói. O que mais gostava era de ser, precisamente, o mau da fita.

A sua influência faz-se sentir na escola que fundou e que formou alguns dos actores japoneses de perfil internacional da actualidade, mas também nas coreografias de luta que até hoje marcam o estilo de estrelas de acção como Keanu Reeves, que lhe dá o crédito de juntar “personagem e acção”. Como recupera a CNN, as comparações inevitáveis com Bruce Lee paravam quando se analisava mais de perto as personagens tipo e o estilo de ambos - Chiba aplicava mais força, era mais violento, menos bailarino, e como escreve Scottie Andrew, “as suas personagens matavam quase sempre os seus adversários”.

Deixou por estrear o filme Bond: Kizuna, que se encontra em pós-produção.