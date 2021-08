Idoso ajudou a falsificar dezenas de quadros de Malangatana

Um homem de 79 anos faz parte de um grupo criminoso que se dedicava a falsificar quadros do pintor moçambicano Malangatana, que morreu em 2011. A Polícia Judiciária apreendeu 35 obras forjadas, mas os criminosos terão fabricado muitas mais.

Não é a primeira vez que as autoridades detectam falsificações do artista, que foi um ícone da arte africana moderna com as suas figuras pintadas em tons quentes e que se dedicava também à poesia, dança, teatro, escultura e música.

Conheceu os grandes nomes da arte portuguesa da sua época - Júlio Pomar, Nikias Skapinakis, Nadir Afonso, Dórdio Gomes. Depois de ter sido preso pela PIDE e de ter estado encarcerado dois anos – escreveu poemas de resistência à colonização –, Malangatana tornou-se bolseiro da Fundação Calouste de Gulbenkian no início dos anos 70, tendo estudado gravura com João Hogan e cerâmica com Querubim Lapa.

Num leilão de trabalhos de artistas lusófonos realizado em Maio passado em Nova Iorque, pela Bonhams, um quadro seu sobre a independência de Moçambique foi a obra a atingir o valor mais elevado: quase nove mil dólares (7430 euros). Do grupo criminoso, que falsificava obras de Malangatana desde 2016, faziam parte dois homens e uma mulher.

Nomeado Artista pela Paz pela Unesco, o artista moçambicano morreu em Matosinhos aos 74 anos, depois de ter visto a sua obra exposta em museus e galerias públicas de todo o mundo, bem como em várias colecções privadas. Em Portugal, país com o qual manteve uma estreita relação, recebeu a medalha da Ordem do Infante D. Henrique e um doutoramento honoris causa em Évora.