007: Sem Tempo Para Morrer estreia-se no final de Setembro

A estreia mundial do novo filme de James Bond 007: Sem tempo para morrer está marcada para 28 de Setembro. A informação foi partilhada esta sexta-feira através da conta oficial do espião mais famoso do mundo no Twitter, @007.

A notícia põe fim à especulação de que o lançamento do filme poderia ser novamente adiado devido a surtos de coronavírus em algumas partes do mundo e a uma queda nas receitas de bilheteira nas últimas semanas. A data de lançamento foi adiada três vezes desde o surto da pandemia em Março de 2020, uma vez que os cinemas de todo o mundo fecharam as suas portas.

No Twitter, @007 nota que “os produtores Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e o director Cary Joji Fukunaga irão juntar-se a Daniel Craig na passadeira vermelha”, em Londres.

Os filmes de James Bond estão entre os filmes mais lucrativos de Hollywood, com Spectre, de 2015, a arrecadar 880 milhões de dólares (mais de 752 milhões de euros) nas bilheteiras de todo o mundo, enquanto Skyfall, lançado em 2012, arrecadou mais de mil milhões de dólares (855 milhões de euros) a nível mundial.