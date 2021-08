Mistérios do dragão-marinho desvendados pela genética

Ao deslizar graciosamente pelas águas, o dragão-marinho-comum encanta qualquer um com o seu corpo elegantemente revestido com pequenos e coloridos apêndices em forma de folhas. Mas a beleza destes animais está coberta de mistérios. A genética propôs-se a desvendá-los e, ao sequenciar o seu genoma, encontrou a base genética para algumas das características: porque é que têm apêndices em forma de folhas? Qual a razão para a sua falta de dentes? Ou o que determina o seu sexo? As respostas são dadas num artigo publicado agora na revista científica Science Advances.