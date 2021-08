Estudos alertam para defeitos imunitários e genéticos que agravam a covid-19

Dois estudos divulgados esta semana na revista científica Science Immunology alertam que defeitos imunitários e genéticos relacionados com a resposta dos interferões de tipo I (moléculas que avisam o corpo sobre a entrada do SARS-CoV-2 e podem contribuir para a sua destruição) são factores de risco para a covid-19 sobretudo em indivíduos mais velhos e do sexo masculino. Juntos, estes resultados dão pistas que podem levar-nos a perceber melhor o que agrava a covid-19.