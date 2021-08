A escola saudável por imposição legal

O Governo reforçou com um despacho a proibição de venda nas escolas de uma extensa lista de produtos alimentares que, no entendimento da Direcção-Geral da Saúde, atentam contra a saúde das crianças e dos jovens. De imediato, levantaram-se barricadas de apoio e oposição à iniciativa. Compreende-se: se há uma matéria em que é prudente não ter uma visão a preto e branco sobre a ingerência do Governo nos hábitos, gostos ou necessidades dos cidadãos, é a que está transcrita no despacho em questão.