Mais de um terço das vagas para médicos de família ficaram por ocupar. Este foi o pior dos últimos 3 anos

Número de pessoas sem médico de família continua a aumentar - em Julho ultrapassava um milhão e 150 mil, mais de 740 mil das quais na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os dirigentes sindicais já tinham antecipado a dimensão do problema mas a ministra da Saúde confirmou esta quinta-feira, em entrevista à SIC, que mais de um terço das vagas abertas no último concurso para a contratação de médicos de família ficaram por preencher. Dos 459 lugares, não foram ocupados 167, ou seja, mais de 36% do total, uma percentagem substancialmente superior à verificada nos dois anos anteriores, quando cerca de um quarto dos postos de trabalho não tiveram candidatos.