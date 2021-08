Rui Moreira defende que Queimódromo deve continuar a funcionar como centro de vacinação

O Presidente da Câmara do Porto defendeu esta quinta-feira que o centro de vacinação do Queimódromo seja reaberto, assim que se identifique o problema ali ocorrido com a refrigeração e a consequente gestão do problema pelas entidades envolvidas, a ARS-Norte e o grupo Unilabs. Rui Moreira remeteu essa decisão para o Ministério da Saúde e para a Task Force que dirige todo o processo de administração das vacinas contra a covid-19, mas considerou que nesta fase em que se vai vacinar a população sub-16, e em que os interessados terão de deslocar-se aos centros acompanhados por um adulto, a existência deste centro vai ser “ainda mais urgente e necessária”.

Em conferência de imprensa, ao final da tarde desta quinta-feira, Rui Moreira não desvalorizou o problema no sistema de refrigeração que, passados dez dias, ainda está a ser averiguado pelas entidades envolvidas. Mas lembrou que ele não é inédito e que a acomodação das vacinas em condições de temperatura desadequadas “já levou à perda de 20 mil doses, em Portugal”. No Porto, contudo, a questão é diferente, pois algo falhou na cadeia de comunicação do problema e 980 pessoas foram inoculadas com doses cuja eficácia pode ter sido posta em causa. E ainda nem sabem, sequer, se vão ter de repetir a toma.

Moreira descreveu as condições em que este centro foi montado. Lembrou que a proposta municipal de abertura de um Drive-Thru com apoio logístico da câmara, coordenação da ARS-Norte em parceria com o grupo privado que assegurava, desde o início da pandemia, a testagem de pessoas no Queimódromo, vinha já de Fevereiro. Inicialmente não foi considerada necessária, mas o autarca insistiu com as autoridades depois de testemunhar, no local, a confusão das longas filas de espera para vacinação no dia 24 de Junho, no Regimento de Transmissões do Exército Estavam 36 graus nesse dia, recordou o autarca, que destacou meios dos bombeiros e da polícia municipal para minorar aquela situação “grave”.

O serviço é feito “gratuitamente” pela Unilabs, lembrou Rui Moreira, dando conta que de 8 de Julho a 11 de Agosto “foram ali vacinadas 12500 pessoas, num ritmo normal”, até à decisão de encerramento, que considera justificada. “Queremos acreditar que, salvaguardando as condições de segurança, que não são da nossa competência, este centro continuará a merecer o nosso interesse”, disse, defende que “apurado o problema, rectificado o protocolo”, o centro volte a funcionar. “Se não entenderem assim, nós retiramos de lá os recursos que instalamos”, explicou.

“Tenho o maior dos respeitos pelo senhor vice-almirante Gouveia e Melo. Se ele decidir que o centro não deve funcionar porque houve quebra de protocolo, respeito perfeitamente. Mas acho que a cidade fica a perder. É importante e tem sido importante para a nossa população”, insistiu.​