Covid-19 em Portugal: 12 mortes e 2554 casos. Internamentos descem há dez dias

Portugal registou mais 12 mortes por covid-19 e 2554 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), referentes à totalidade do dia de quarta-feira.

No total, o país contabiliza 17.613 óbitos por covid-19 e 1.012.125 casos confirmados desde Março de 2020.

As hospitalizações voltaram a descer pelo décimo dia consecutivo, mas houve um aumento de infectados em unidades de cuidados intensivos. Estão menos 12 pessoas internadas nos hospitais portugueses, somando-se agora um total de 688 pacientes hospitalizados com covid-19. Destas, 141 estão em unidades de cuidados intensivos, mais duas que no dia anterior.

O R(t) e a incidência nacionais, que habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas, subiram ligeiramente. Portugal mantém-se, assim, na zona laranja da matriz que acompanha a evolução da situação epidemiológica no país. Os indicadores não foram actualizados no relatório de situação de quarta-feira “devido a um atraso no processo”, informou a DGS.

O índice de transmissibilidade é agora de 0,98 (estava em 0,96) tanto a nível no continente como a nível nacional. A incidência manteve-se praticamente inalterada, passando de 314,5 para 314,6 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias no país – 319,0 no continente (estava em 318,8 na segunda-feira).