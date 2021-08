Direcção e oposição do CDS vão a votos nas autárquicas

Com uma disputa interna em preparação após as autárquicas, a direcção de Francisco Rodrigues dos Santos mas também críticos da actual liderança são candidatos às próximas eleições locais, sobretudo a assembleias municipais. As autárquicas serão um barómetro para avaliar o líder, mas a oposição tende a desvalorizar, por considerar que o CDS vai à boleia do PSD.