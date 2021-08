Uma mota de madeira a energia solar: eis o projecto de um adolescente no Gana

Samuel Aboagye cortou com uma faca os pedaços de madeira que usou para construir uma motocicleta movida a energia eléctrica a partir de luz solar. O adolescente do Gana mostrou num vídeo o veículo que construiu sozinho, e que inclui uma coluna de música, buzina, travões e luzes.

No vídeo publicado nas redes sociais, e partilhado depois no site ganense Yen, Samuel, de 17 anos, ri-se enquanto dois homens que o viram passar na rua descrevem com admiração cada componente da “motocicleta com painéis solares” e “que anda sem fazer barulho”.

“Na minha casa há muita madeira”, conta o jovem num outro vídeo, publicado dias depois e legendado em inglês pelo activista Efo Selasi. O motor era da máquina de costura da mãe, explica. Comprou uma bateria com o dinheiro que alguém lhe deu, depois de o ver a andar na scooter de madeira “e achar que era fixe”.

“Às vezes não sei o que estou a fazer, mas assim que percebo tenho de terminar. Mesmo que isso signifique usar dinheiro destinado à alimentação para comprar materiais para o projecto”, confessa, acrescentando que usou painéis solares para reduzir as emissões de dióxido de carbono. Este não é o primeiro projecto de Samuel, que já construiu um drone e uma máquina para lavar máscaras e lenços. O estudante na cidade portuária de Tema, na região da Grande Acra, também fez sucesso com uma coluna com bluetooth que construiu a partir de um bidão amarelo.

Imagina-se a criar uma empresa que produza carros, drones, colunas e aspiradores. Quer dar aos funcionários “um sítio para viver”, além de um trabalho e de um salário. “Vejo um futuro brilhante, porque estarei a fazer o que gosto mesmo”, conclui.