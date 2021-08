Como enfrentar medos e desafios no regresso à universidade?

As férias de Verão estão a acabar e o regresso à universidade aproxima-se. Eis alguns dos ajustes mais comuns enfrentados pelos estudantes e vários conselhos de especialistas para saberes lidar com cada um.

Antes de ir para a faculdade, daqui a umas semanas, Emma Khan, 19 anos, da cidade de Naperville, no estado norte-americano do Illinois, está a saborear o tempo com a família e os amigos. “Vamos passear de bicicleta, ver filmes e jantar juntos”, conta Emma. “É importante vê-los antes de partir.”