As aventuras do Iave

Dois anos atípicos, face à pandemia covid-19. O encerramento das escolas no contexto da pandemia de covid-19 levou a grandes perdas de aprendizagem e ao aumento de desigualdades entre os estudantes. Desde alunos sem acesso a computadores e conexão de wi-fi, a professores com dificuldade em dar aulas em casa com a mesma qualidade do ensino presencial e a avaliarem os seus alunos. É de louvar o esforço feito pelos professores e pelos alunos ao tentarem cumprir as metas curriculares. No entanto, nada se compara ao ensino presencial. No meu primeiro confinamento, as minhas aulas de Matemática, por exemplo, consistiam em screenshots de vídeos da plataforma Escola Virtual, face à indisponibilidade para a realização de vídeo-aulas por parte da professora, o que levou a um grande déficit de aprendizagens. Com isto, acentua-se ainda mais a iniquidade na aprendizagem, entre os alunos com um agregado familiar sem capacidades financeiras para suportar explicações e os que o podem fazer.

No ano de 2020, Portugal foi um dos países onde as escolas mais tempo permaneceram fechadas. Com os exames nacionais à porta, o Instituto de Avaliação Educativa (Iave) anuncia um novo modelo de exames, com perguntas obrigatórias e opcionais. Esta foi vista como a solução para esbater as diferenças causadas pelo ensino à distância. Por exemplo, no exame de Biologia e Geologia de 2020, em 33 itens, apenas dez contribuíram obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 23, apenas contribuíram para a classificação final os 15 itens cujas respostas tenham obtido a melhor pontuação. O ministro da educação, Tiago Brandão Rodrigues, referiu na altura que a exigência seria “a mesma nos exames nacionais”.

No dia 3 de Agosto de 2020, a polémica instala-se. As previsões do Iave e do Ministério da Educação são contrariadas pelo aumento abrupto das médias dos exames. A prova de Biologia e Geologia atingiu uma classificação média de 14 valores, e a nota mais comum na prova de Matemática foi 19 valores. O reflexo foi claro nas médias de entrada à Universidade. Para contextualizar melhor, no curso de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, a nota de candidatura do último colocado pelo contingente geral passou de 14,65 valores a 16,20. Este não foi caso único, e o mesmo observou-se um pouco por todo o país.

No início de 2021, face a uma falta de conjunto de medidas restritivas por parte do Governo durante a época festiva do Natal e do Ano Novo, Portugal torna-se no país da Europa com mais casos de covid-19 por 100 mil habitantes e atinge um novo recorde de óbitos. O improvável acontece, e os alunos vêem-se obrigados novamente a deixar o ensino presencial. Todo o ensino fecha portas por 15 dias, presencialmente e à distância. Mas porquê? Desde o início do ano lectivo que todas as escolas tinham planos para um eventual segundo ensino à distância, competindo apenas ao Governo arranjar os respectivos equipamentos. Num acto de desespero, o Governo tenta ganhar tempo e reparar o irreparável, proibindo o ensino privado de leccionar. Tanta propaganda pelo ensino digital, para que neste preciso momento 60% dos alunos ainda não tenham o tão prometido computador. Após outro ano lectivo com ensino à distância e com promessas não cumpridas, o Iave anuncia que o número de perguntas obrigatórias aumentará. No entanto, o presidente, Luís Pereira dos Santos, refere que isto não deverá colocar em causa “a equidade e a justiça possível entre os alunos”.

2 de Agosto de 2021, e a polémica instala-se novamente. Uma brusca diminuição generalizada da média dos exames apenas comprova novamente as falsas promessas e expectativas do Governo e do Iave. As expectativas de alguns alunos, neste momento, no concurso ao ensino superior é que poderão não ser as melhores, face aos alunos que se recandidataram com os exames de 2020. Um cenário lamentável que pode lesar e deixar de fora muitos alunos que tentem agora ingressar no ensino superior.