Abrigo ilegal em Castro Marim

No incêndio em Castro Marim foram apanhados pelo fogo 14 cães num abrigo ilegal que, por impossibilidade de fuga, morreram queimados.

A realidade do nosso país para albergar cães abandonados é metê-los num canil social ou municipal (prisão perpétua para muitos), em abrigos ilegais (geralmente em condições miseráveis, muitas vezes com conhecimento das autarquias) ou então são deixados na rua - morrem à fome, à sede ou por doença numa realidade penosa para os animais e para as pessoas que, não tendo condições para os adoptar, os alimentam esporadicamente, presenciando com pena e dor de alma o arrastar desses animais, cobertos de carraças e outros parasitas, numa agonia até à morte - sendo também um perigo para a saúde pública e para a segurança das populações.

O que se está à espera para mudar a lei para permitir a eutanásia dos animais que estejam há mais tempo nos canis e, não tendo sido adoptados, dar lugar a outros? Acabar-se-ia assim com os abrigos ilegais e os animais abandonados na rua, dando um mínimo de qualidade e de dignidade à sua vida e à sua morte. O PAN tem obrigação de olhar para a realidade e propor a modificação da lei que apresentou. Sou um amante de animais e é a custo que sugiro a proposta acima. Espero que apareça alguém com uma solução melhor.

Jorge Loureiro, Anadia

A deserção dos EUA

A tomada do poder pelos taliban e a forma extraordinariamente rápida como isso se processou coloca em dúvida a real eficácia colocada na formação e no rearmamento do Exército afegão, tudo isso facultado pelos EUA e pelos seus aliados da NATO.

Vinte anos depois, numa guerra que causou milhares de mortos entre os militares ocidentais e dezenas de milhares de vítimas civis para lá de um número incontável de refugiados, chega-se ao fim com o drama terrível de milhares de pessoas a quererem, desesperadamente, abandonar o país.

Como em 1975, no Vietname, os EUA apresentam os seus motivos para esta sua saída, sem honra nem glória, de um território para onde era suposto terem ido combater o terrorismo e caçar os seus chefes principais. Agora, há que perguntar se podem os europeus e os outros aliados de Washington, com Taiwan à cabeça, estarem seguros com a fraqueza, a falta de bom senso e mesmo a cobardia dos governantes da nação que diz ser a campeã da liberdade e da justiça? Pobre povo afegão como o foi o pobre povo do Iraque.

Manuel Alves, Lisboa

Isto não é um… elogio da censura<_o3a_p>

As pandemias, os incêndios, as alterações climáticas, as crises económicas e financeiras, tudo serve para atear os fogos que muitos desejam para queimar os valores mais altos da democracia. Nos incitamentos à “ordem” (não se incluem aqui os criativos títulos do Miguel Esteves Cardoso, como o do seu “Ainda ontem”, no PÚBLICO de quarta-feira), alguns gostariam de estabelecer um Estado autocrático e autoritário, onde cada um de nós, transformado em títere acéfalo, mas sempre um potencial criminoso, se movimente bem enquadrado no “livro de instruções” que um qualquer iluminado há-de escrever. Basta que tenha a força sufragada pelas massas e a queira utilizar, como fez Hitler. É assim, com lancinantes insinuações de que democracia é “desordem”, que os populistas deste mundo nos querem ludibriar. Que os veículos decentes de transmissão de ideias não contribuam para essa proliferação, é o que se deseja. Já bastam as incontroláveis redes sociais.<_o3a_p>

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

É tempo de agir…

As agressões verbais provenientes dos negacionistas da vacina para com o vice-almirante, em Odivelas, são para a esmagadora maioria dos cidadãos atitudes reprováveis e condenáveis. Algo no qual um número reduzido de pessoas pretendem ver a liberdade de expressão por um prisma desfocado ao ponto de, no meu entender, achar muito discutível que, perante um caso grave de saúde pública, alguém possa recusar ser vacinado. Circunstâncias que espelham bem as dificuldades evidentes de alguns para viverem em sociedade bem como a falta de autoridade democrática em determinadas ocasiões pelos agentes responsáveis na aplicação da lei. E, desta forma, acabamos a tolerar comportamentos que colocam em causa o Estado de direito. Por tudo isto é tempo de agir face àqueles que se julgam no direito de impor a sua vontade criminosa a todos os outros. É bom que tenhamos consciência disso, porque o tempo urge.

Manuel Vargas, Aljustrel