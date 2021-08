A resistência aos taliban está de volta ao berço, o Vale de Panshir

“Cheguei a Panshir. Fico feliz em ver muitos grandes comandantes. O general Hasib Panshiri, o general Hamid Saifi e o comandante Khalid Amiri estão aqui”, escreveu esta quinta-feira Sarfaraz no Twitter. “Peço a todos os nossos amigos que se juntem.” Membro do Comando de Segurança Interna do Ministério da Defesa do Governo deposto, Sarfaraz tinha partilhado na véspera a decisão de partir para a única região do Afeganistão não controlada pelos taliban, o Vale de Panshir. Agora, promete ir dando notícias e pede desculpa por não ter ainda conseguido responder às mensagens de jornalistas: “Fui ferido em Farah e fiz uma viagem longa. Estou a recuperar”.