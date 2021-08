Reino Unido teme que “falta de determinação do Ocidente” encoraje a Rússia

Ministro da Defesa britânico salienta aquela que é, no entender do Governo do Reino Unido, a pior consequência da retirada dos EUA e dos seus aliados do Afeganistão.

O destino do Afeganistão após uma guerra de 20 anos liderada pelos EUA significa que a determinação do Ocidente é agora vista como fraca pelos seus principais adversários, como a Rússia, disse o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, esta quinta-feira.

A guerra no Afeganistão custou várias centenas de milhares de vidas e biliões de dólares, mas os taliban estão de volta ao poder, e as principais potências ocidentais estão a ter dificuldade para retirar os seus diplomatas e funcionários afegãos do aeroporto de Cabul.

“O que me deixa desconfortável é que agora temos uma ordem mundial onde a determinação do Ocidente é percebida pelos nossos adversários como fraca”, disse Wallace numa entrevista à BBC.

“Isso é algo com que todos nos devemos preocupar: se o Ocidente é visto como algo fragmentado e sem determinação, então os nossos adversários, como a Rússia, vão ver nisso um incentivo”, disse Wallace.

"Desespero” no aeroporto

Numa outra entrevista, ao canal Sky News, o ministro da Defesa britânico disse que o Reino Unido não pode retirar do Afeganistão crianças afegãs que não estejam acompanhadas pelos pais, num comentário às imagens de um vídeo onde se vê uma criança a ser entregue a soldados britânicos e norte-americanos através das redes de protecção no aeroporto.

“Não podemos simplesmente aceitar um menor de idade”, disse Ben Wallace. “Penso que se percebe nas imagens que a criança foi aceite porque a sua família também iria ser aceite.”

“Furar através da multidão é muito difícil. Estamos a tentar encontrar alternativas, mas neste momento é este o cenário”, disse o ministro britânico sobre o caos à entrada do aeroporto de Cabul.

Wallace alertou também para as dificuldades dos soldados naquela situação. “É muito difícil ter de lidar com o desespero daquelas pessoas, muitas das quais apenas querem sair do país.”