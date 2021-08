Futebolista internacional de 19 anos foi um dos que morreu ao tentar abandonar aeroporto de Cabul

Morte do jovem foi confirmada por entidade oficial, mas a causa não é consensual: algumas fontes dizem que o jogador foi encontrado no trem de aterragem, outras que caiu de aeronave.

Uma jovem promessa do futebol afegão foi uma das vítimas mortais na tentativa desesperada de milhares de pessoas em abandonar o aeroporto em Cabul, esta segunda-feira, após a subida ao poder do regime taliban. Zaki Anwari, de 19 anos, integrava as camadas jovens da selecção nacional do Afeganistão, com a morte do futebolista a ser avançada pela agência de notícias Ariana News – que cita uma confirmação da Direcção-Geral da Educação Física e Desporto do Afeganistão.

As circunstâncias exactas da morte de Zaki Anwari não são, contudo, consensuais. Algumas fontes relatam que o jogador afegão terá sido uma das pessoas que caíram dos aviões militares norte-americanos após a descolagem. Algumas pessoas tentaram segurar-se às aeronaves que se preparavam para abandonar o aeroporto internacional de Hamid Karzai, acabando por cair para a morte.

Outros relatos apontam para a possibilidade de pertencer ao jogador de futebol o cadáver que foi encontrado no trem de aterragem de uma das aeronaves norte-americanas. Os pilotos de um dos aviões que deixou Cabul perceberam que o trem de aterragem não recolhia após a descolagem: após uma paragem de emergência no Qatar, foi encontrado o cadáver de uma pessoa.

Anwari foi chamado às camadas jovens da selecção nacional afegã aos 16 anos. Foi uma de milhares de pessoas que acorreram ao aeroporto internacional de Hamid Karzai, procurando um lugar a bordo das aeronaves que retiravam do país os cidadãos. O desespero para escapar ao regime taliban era tal que várias pessoas se agarraram aos aviões que se preparavam para descolar. Outras tentavam aceder a escadas móveis para alcançar as mangas que permitiam o acesso às aeronaves.

Estes aviões destinavam-se à retirada de cidadãos estrangeiros de solo afegão. No total, 16 portugueses estavam no país: a grande maioria, 15 dos 16, saiu do Afeganistão até segunda-feira.