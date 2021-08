Vacinar crianças: Até quando querem continuar a discutir?

A pior forma de se encarar esta temática é a de “eu gosto mais dos meus filhos do que tu!”, como nós ouvimos um pediatra na televisão a dizer “deixem as crianças em paz”, como se a opinião contrária, neste caso tida como o estado da arte da medicina, fosse a de quem quer propositadamente fazer mal às crianças. Portanto, comecemos por concordar que toda a gente gosta dos seus filhos, e de que estamos é a discutir a melhor forma de a ciência os proteger.

O que é que sabemos sobre o país que tem mais dados do mundo, os EUA? A idade pediátrica por definição é dos 0 aos 17 anos, mas o que está em discussão (para já) é a faixa dos 12 aos 17, para a qual já temos bastantes dados.

Nos EUA, até hoje, morreram cerca de 500 crianças por covid-19, das quais 25% saudáveis, 25 com patologias “minor” (asma, obesidade ligeira) e as restantes 50% com comorbilidades mais graves.

Após nove milhões de crianças vacinadas, houve zero óbitos.

Neste momento estão a ser hospitalizadas cerca de 300 crianças por dia. O que se estima que se traduza em três crianças a morrer por covid/dia.

Miocardites: a vacina causa 3,58/100.000 miocardites em crianças vacinadas, mas as miocardites associadas à doença são seis vezes superiores em frequência e bem mais graves quando causadas pela doença.

Ao vacinarmos 500.000 crianças dos 12 aos 17 anos, o que é que conseguimos prevenir.

7000 casos de doença

199 de internamentos

54,5 internamentos em UCI

1,5 mortes

Sempre que falei deste assunto, nunca falei da Imunidade de Grupo ou protecção dos adultos, mas o que é facto é que uma criança ficar sem pais ou sem avós é seguramente maléfico. A vacina previne infecção e transmissão na ordem dos 50 a 80%, diminui a carga viral caso infectada, e diminui os dias de potencial contágio. Ou seja, as crianças têm muito menos probabilidade de levar o vírus para casa, com o que daí possa vir.

Em Portugal, estiveram internadas nos hospitais, até Maio de 2021, 766 crianças, 58 em UCI, e houve cinco mortes. Tudo isto poderia ter sido evitado pela vacina. E relembro que o que sabemos da variante Delta é que além de ser 60% mais contagiosa, causa doença grave cerca de duas vezes mais do que as anteriores, portanto o que está a acontecer nos EUA, e o que acontecerá daqui para a frente com crianças não vacinadas, vai ser pior do que o que aconteceu até agora.

Que países no mundo estão a vacinar as crianças dos 12 aos 17?

França, Itália, Suíça, Noruega, San Marino, Espanha, Lituânia, Hungria, Estónia, Áustria, Dinamarca, Israel, EUA (consideram vacinar dos 5 aos 11 em breve), China, Indonésia, Singapura, Hong Kong, Japão, Filipinas, Índia, Nova Zelândia, Canadá, México, Brasil, Chile, Paraguai.

A decisão de vacinar as crianças é puramente técnica, médica, cientifica, e os benefícios para as crianças são esmagadores em relação aos riscos. Agora com esta informação os pais que decidam como acharem melhor.

A ciência será sempre saber em construção, mas neste momento este é o “estado da arte” sobre o melhor para as crianças.

Até quando querem continuar a discutir?