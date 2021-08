Depois das restrições estamos preparados para a libertação das nossas relações?

Estar descontraidamente com os outros, com os que nos são mais próximos, mas também com os que nos são mais distantes. Dos mais especiais aos desconhecidos. Esta é uma das “pequenas coisas” que a pandemia deixou em suspenso e que mais saudade nos deixa. Desde o início que todas as nossas tarefas de vida foram afectadas. Todos o sentimos, mas será que percebemos o impacto que teve na nossa organização interna e relacional? Provavelmente só o conseguiremos medir quando tivermos a distância temporal apropriada.