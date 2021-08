Nicole Kidman não fez quarentena para filmar em Hong Kong

Esta isenção contrasta fortemente com as regras de entrada para residentes, que são das mais rigorosas em todo o mundo, gerando críticas online dos residentes daquela região administrativa especial da China.

A semana passada, a actriz australiana Nicole Kidman não precisou de fazer quarentena em Hong Kong, confirmou o Governo, apesar de aquele centro financeiro asiático ter aplicado, já a partir desta quinta-feira, medidas mais duras no que diz respeito a quem viaja por causa da pandemia de covid-19.

Embora não tenha identificado directamente a actriz de 54 anos, o Governo admitiu à Reuters que tinha dado uma autorização especial a uma equipa estrangeira de cinema para que não fizesse a quarentena exigida. Esta isenção contrasta fortemente com as regras de entrada para residentes e viajantes, que são das mais rigorosas em todo o mundo, gerando críticas online dos residentes daquela região administrativa especial da China.

Os que viajam para Hong Kong precisam de fazer uma quarentena obrigatória de até 21 dias num hotel, mesmo aqueles que estão vacinados. As medidas fizeram com que muitos residentes não pudessem visitar parentes e viajar para o exterior durante quase dois anos. “Portanto, temos residentes de Hong Kong que não podem voltar se não forem vacinados (e mesmo assim com duas a três semanas de quarentena), mas Nicole Kidman pode simplesmente entrar assim? É nojento!”, comentou um utilizador do Twitter chamado @WhovianBooknerd.

Kidman estava na ex-colónia britânica para filmar uma série de televisão da Amazon chamada “The Expats”, revela o site de notícias HK01. A actriz foi vista a fazer compras e a filmar depois de ter estado em Sydney na semana passada. Recorde-se que a Austrália está a combater um surto da variante Delta e relatou, já nesta quinta-feira, o maior aumento de infecções por covid-19 num dia.

Nesta quinta-feira, o Governo de Hong Kong aumentou para 15 os países que estão na linha vermelha, ou seja, cujos nacionais só podem entrar se estiverem vacinados, entre eles estão os Estados Unidos, Espanha e França. Estas medidas geraram caos entre os viajantes que tentam desesperadamente remarcar a quarentena em hotéis e voos que têm disponibilidade limitada.

No caso da Austrália foi reclassificada para “risco médio”, o que significa que as pessoas vacinadas que chegam ao território precisam fazer quarentena durante 14 noites. Assim sendo, sem a isenção autorizada pelo Governo, Kidman teria de cumprir a quarentena num hotel.