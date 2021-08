Feira do Livro do Porto dá o mote a visitas guiadas: “um consultório de letras” e uma cidade literária “trocada por miúdos”

A pandemia e o Porto oitocentista são o pretexto para duas séries de visitas guiadas que vão decorrer durante a Feira do Livro do Porto 2021. Uma é para adultos, outra para crianças, ambas com a literatura no centro e Júlio Dinis no horizonte. Andreia Marques Pereira

Porque “ler é sempre o melhor remédio para todas as maleitas”, em tempos de covid, a Feira do Livro do Porto 2021 vai ter “Um consultório de letras” em forma de visitas guiadas e dramatizadas. O território será o Porto Romântico: geográfico e literário – ou não fosse Júlio Dinis o escritor homenageado, no ano em que se assinalam os 150 anos da sua morte. Por tuberculose (o que, inadvertidamente, também é outra ponte com este ano, com o mundo no meio de uma pandemia). Assim, a partir do mote “O que têm em comum a escrita dos autores de hoje, em plena pandemia, e a literatura que imortalizou a tuberculose e a pneumónica?”, o Bairro dos Livros organizará três visitas guiadas, uma por cada sábado da feira do livro (28 de Agosto, 4 e 11 de Setembro), às 17h.

Com a garantia de que haverá poesia pelo meio (incluindo do século XIX), “receitada de forma personalizada a todos os participantes da tour e administrada em cuidadosas doses”, a visita começará na Cordoaria, passará pelo Jardim Abel Salazar, seguirá pelo Carregal e chegará ao Palácio de Cristal, ou seja, à feira do livro (a duração é de duas horas, os quilómetros percorridos 1,5 e com pausa para degustação).

Pelo meio, avançará por séculos, do XIX até ao XXI, e por doenças que os marcaram; falar-se-á de médicos-escritores (mais uma vez, a coincidência com Júlio Dinis) – e até de médicos-editores – e de obras mais ou menos atravessadas pelo espectro da doença (abrindo um pouco a caixa de surpresas, “SIDA”, de Al Berto, será um dos poemas lidos). Será no Palácio de Cristal que a covid terá o palco, com a referência as algumas das obras que foram produzidas no último ano, como “Bode inspiratório” (vários), “Mensagens do do avô: crónicas do bicho mau” (António Mota) e “Quarentena: uma história de amor”.

E de regresso está Porto, cidade literária (trocado por miúdos). Nesta segunda edição de visitas guiadas destinadas famílias com a crianças entre os seis e os 12 anos, é o Porto do século XIX que se irá desvendar, através dos seus escritores, histórias, livros e personagens reais e ficcionadas. Dois actores serão os guias, prometendo jogos, músicas originais e actividades. E, se calhar, alguma desorientação, pois “eles não percebem nada de mapas” (e, por falar nestes, o percurso é de um quilómetro, que se percorrerá em 1h30, com pausa para lanche).

Será uma visita de emoções fortes, até porque o século XIX portuense também o foi. Do amor de Camilo Castelo Branco e Ana Plácido, às querelas entre Ramalho Ortigão e Antero de Quental, passando por Júlio Dinis (e a sua “alma gémea, Diana de Aveleda) e as irmãs Sofia e Aurélia de Sousa, haverá tempo para “battles” e “selfies com filtros à moda do século XIX”. Nos domingos de 29 Agosto, 5 e 12 de Setembro, às 11h.

Em ambas as visitas, gratuitas, a participação é limitada e a inscrição obrigatória (através do email geral@bairrodoslivros.com). Na primeira, disponibilizam-se audioguias. Mais informações no Bairro dos Livros.