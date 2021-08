Livros escolares contam para “IVAucher” e acumulam com despesas do IRS

Para acumular IVA, é preciso adquirir manuais até ao fim de Agosto. Para usar o voucher , os pais têm de fazer a adesão dos filhos ao programa, associando o NIF e o cartão bancário de uma conta de que sejam co-titulares com os menores.

Os pais ou mães que comprarem manuais e livros escolares até ao final deste mês de Agosto numa livraria ou numa editora poderão usufruir do programa “IVAucher” e, ao mesmo tempo, incluir essa despesa no IRS, no lote das deduções de educação, confirmou ao PÚBLICO o Ministério das Finanças.