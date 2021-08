Primoz Roglic é, novamente, o líder da Volta a Espanha. O ciclista esloveno, da Jumbo, aproveitou o terreno montanhoso da etapa 6, nesta quinta-feira, para deixar para trás o anterior líder, Kenny Elissonde, um especialista em arte. E este era um cenário já esperado, dada a diferença de apenas cinco segundos que havia entre o francês e o esloveno.

Roglic volta a vestir vermelho na Vuelta, à frente da armada da Movistar: Enric Mas, a 25 segundos, Miguel Ángel López, a 36, e Alejandro Valverde, a 41, são o trio da equipa espanhola que persegue Roglic. Egan Bernal, um dos grandes favoritos ao triunfo final, segue também a 41 segundos.

Na luta pela etapa acabou por haver uma prova tremenda de persistência. Magnus Cort (EF) esteve na fuga do dia e, apesar de os aventureiros terem sido apanhados antes da meta, o dinamarquês foi resistindo. Cort já estava à vista de um pelotão comandado por Roglic, mas acabou por vencer por escassos metros, quando parecia impossível que algum dos fugitivos resistisse na frente.

Esta é a quarta vitória de Cort na Volta a Espanha, depois de triunfos em 2016 (dois) e 2020.

Elissonde vacilou no final

Esta etapa foi, como se esperava, bastante animada. Houve “sobe e desce” na primeira metade da etapa, algo que seduzia muitos corredores a fazerem vingar uma fuga.

Foram várias tentativas, sendo que a fuga do dia, que se esperava que pudesse ser bastante grande, se fixou com apenas cinco elementos – Jetse Bol (Burgos), Magnus Cort (EF), Ryan Gibbons (Emirates), Bert Lindeman (Qhubeka) e Joan Bou (Euskatel).

O quinteto conseguiu abrir uma vantagem de cerca de cinco minutos, mas chegou à parte plana da etapa com menos de três. E foi nesta fase, a menos de 50 quilómetros do final, que chegou o que muitos temiam: o vento lateral. A correr perto da costa mediterrânica, algumas equipas começaram a tentar fazer cortes no pelotão, com a tentativa mais forte a ser a cerca de 30 quilómetros da meta.

O pelotão alongou e um dos que ficou para trás foi o camisola vermelha, Kenny Elissonde. O trabalho da Trek conseguiu recolocar o líder da Vuelta no grupo principal. Os abanões no pelotão, que lutava para deixar equipas apanhadas em cortes, acabaram por prolongar a aventura da fuga, que mantinha cerca de um minuto de vantagem à entrada para os últimos dez quilómetros.

#LaVuelta21 - Top 10 GC after stage 6 pic.twitter.com/5ebk7q4u4u — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) August 19, 2021

Tudo ficou por decidir na subida final, nos últimos dois quilómetros. Os fugitivos foram apanhados a conta-gotas, mas houve um que resistiu. Magnus Cort aproveitou a descoordenação no grupo principal para manter uma vantagem de poucos metros. Sempre com Cort à vista, Primoz Roglic acabou por atacar demasiado tarde, não reduzindo a diferença a tempo para o dinamarquês.

Para esta sexta-feira está desenhada uma etapa com final em alto. O pelotão terá seis subidas categorizadas em 152 quilómetros, naquela que será a etapa mais dura da corrida até agora.

Uma subida de primeira categoria no início do dia pode provocar cortes precoces entre os favoritos, mas, caso isso não aconteça, haverá novo duelo marcado para o final da etapa: será uma nova subida de primeira categoria, com quatro quilómetros de inclinação média de 10%.