Mourinho estreia-se na Roma com triunfo europeu

A Roma venceu nesta quinta-feira o Trabzonspor, por 2-1, na Turquia, em jogo da primeira mão do play-off de acesso à Liga Conferência. Esta foi a estreia de José Mourinho no comando da formação romana e logo numa eliminatória que poderá ditar o acesso à estreante competição europeia.

Com este resultado, a Roma de Mourinho leva para Itália uma vantagem importante, ainda que menos relevante agora que os golos fora de casa não servem como factor de desempate.

O primeiro golo do jogo surgiu aos 55’, por Pellegrini, com assistência do arménio Mkhitaryan. Dez minutos depois, Bruno Peres ofereceu o empate a Cornelius, mas o uzbeque Shomurodov empurrou a Roma para a Liga Conferência aos 81’.

Dos restantes jogos da tarde no apuramento para a terceira prova de clubes, destaque para o empate (1-1) fora de casa do Lincoln Red Imps, de Gibraltar, que está em boa posição para eliminar o Riga, da Letónia, e chegar pela primeira vez à fase de grupos de uma competição europeia.

Nota ainda para o bis do experiente Vágner Love, que, aos 37 anos, ainda faz a diferença. Joga no Kairat, do Cazaquistão, que venceu os luxemburgueses do Fola, por 4-2. O português Ricardo Alves também marcou pelo Kairat nesta partida.