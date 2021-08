Liga Conferência: Santa Clara impõe-se ao Partizan e adianta-se no play-off

O Santa Clara adiantou-se hoje no play-off de apuramento para a fase de grupos da Liga Conferência de futebol, ao vencer por 2-1 na recepção aos sérvios do Partizan.

A equipa açoriana chegou cedo à vantagem, logo aos quatro minutos, através do brasileiro Carlos Júnior, e ampliou no arranque da segunda parte, aos 49’, por intermédio do japonês Morita, com um remate espontâneo já dentro da área.

Numa fase em que os açorianos controlavam, acabaram por ser os sérvios a reduzir, aos 54’, com um golo de Vujacic. Até ao final, o Santa Clara ainda dispôs de um par de ocasiões promissoras, mas o resultado já não se alterou.

Os insulares vão agora defender a vantagem em Belgrado, onde, dentro de uma semana (26 de Agosto), defrontam o Partizan, em jogo da segunda mão.