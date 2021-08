Uma viagem cultural pelas serras, aldeias e vilas do centro

O terceiro fim-de-semana dos Mapas Natureza, uma rede de programação cultural, atira-se à Serra da Lousã. Além de concertos, há conversas, projecção de documentários, instalações, caminhadas, piqueniques, jogos e outras actividades. Até 17 de Outubro, ainda haverá imersões no Côa e na Gardunha, no Açor e na Malcata.

Uma actuação da brasileira LaBaq abre esta sexta-feira às 21h, na Praça da República de Penela, o terceiro de dez fins-de-semana dos Mapas Natureza, dedicado à Serra da Lousã. Além da música, estão previstas conversas, a projecção de quatro mini-documentários sobre pessoas da terra, instalações, bem como a apresentação do resultado do trabalho de uma semana desenvolvido com a comunidade local pelo saxofonista João Cabrita e pelo músico e actor André Louro, compositor de bandas sonoras e fundador da Companhia da Chanca, situada no concelho. Uma caminhada coordenada pela bailarina, coreógrafa e artista Carlota Lagido, e ainda um piquenique, jogos e actividades para crianças, completam o programa.