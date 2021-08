Quinta, na TV: entre carros e o calor de Agosto, há espionagem, documentários e Os Mistérios da Nova Miss Fisher

CINEMA

Lady Driver - Rebelde no Asfalto

TVCine Top, 21h30

Grace Van Dien é Ellie Lansing, uma adolescente que, em fase de rebeldia, decide embarcar numa viagem de Verão sozinha, de forma a descobrir as suas raízes. Este impulso leva-a ao mundo do desporto automobilístico e de altas velocidades, transformando a sua vida. Um filme realizado por Shaun Paul Piccinino, com Sean Patrick Flanery, Casper Van Dien, Amanda Detmer e Christina Moore a compôr o resto do elenco.

Um Traidor dos Nossos

AXN, 22h53

Perry e Gail são dois ingleses de férias em Marraquexe, Marrocos. Aqui, conhecem Dima, um multimilionário russo de quem se aproximam. Dima pede-lhes que, ao regressarem, entreguem uma pen drive com informações confidenciais ao MI6, os Serviços Secretos Britânicos. O que eles não sabem é que Dima está ligado à Máfia russa e, a partir desse momento, entram no perigoso mundo da intriga internacional. Sem saber em quem confiar, o casal percorre várias cidades europeias, perseguido por um agente do MI6 que não olha a meios para cumprir a sua missão. Com realização de Susanna White (Nanny McPhee e o Toque de Magia), um thriller de espionagem que adapta ao grande ecrã o romance homónimo de John le Carré. O elenco conta com a participação de Stellan Skarsgård, Ewan McGregor, Naomie Harris e Damian Lewis, entre outros.

A Virgem de Agosto

RTP2, 0h04

Realizado pelo espanhol Jonás Trueba (La Reconquista, Los Ilusos), este filme funciona como um conto de Verão, um romance acalorado que se centra num momento de crise de uma mulher madrilena, Eva. Ao contrário dos restantes moradores da cidade, Eva decide enfrentar os meses escaldantes na cidade, acompanhada apenas por turistas e alguns vizinhos resistentes. A sua insatisfação com a vida vê neste acto uma tentativa de se desafiar a descobrir um novo gosto pelo presente. E vai encontrar novas oportunidades nas celebrações, encontros, conversas e aventuras em que participa nesse Verão.

SÉRIES

Auga Seca

RTP1, 22h41

Auga Seca é uma série de televisão luso-galega com Victoria Guerra e Adriano Luz. Tudo começa com a morte de Paulo Duarte, um aparente suicídio no porto da cidade de Vigo que surge sem explicação satisfatória. A irmã, Teresa (Guerra), parte para Vigo para descobrir o que realmente se passou. Ao mesmo tempo, Mauro Galdón (Monti Castiñeiras), um empresário de Vigo, padrinho de Teresa e proprietário da empresa de logística onde Pedro trabalhava, será sobejamente afectado por esta morte — especialmente, devido à real natureza do seu negócio.

Os Mistérios da Nova Miss Fisher

Fox Crime, 22h

Phryne Fisher era a detective privada original, na série Os Mistérios de Miss Fisher. Estreia agora o spin-off desta série, Os Mistérios da Nova Miss Fisher, com Peregrine Fisher (Geraldine Hakewill), a sobrinha de Phryne e “nova” personagem titular. Na Melbourne dos anos 1960, Peregrine herda a fortuna da tia e segue os seus passos, tornando-se também numa moderna detective privada. Os primeiros episódios vão envolver homicídios no mundo da alta costura e no mundo da música pop.

DOCUMENTÁRIOS

Francisco Lucas Pires - Ao Princípio Não Era o Estado, Era o Homem

RTP2, 23h01

Documentário de Margarida Mercês de Mello sobre Francisco Lucas Pires, um político com ideias liberais e de direita — pondo os interesses do indivíduo acima dos da comunidade — e carreira na disciplina de Direito. Foi o primeiro português Vice-Presidente do Parlamento Europeu. Casou-se com Teresa Almeida Garrett, sua aluna, sendo pai do escritor Jacinto Lucas Pires.

In the Same Breath

HBO, streaming

Este documentário conta experiências em primeira mão de pessoas no terreno, na altura dos primeiros dias do surto do novo coronavírus, em Wuhan, na China, até se alastrar até aos Estados Unidos. É dirigido por Nanfu Wang (One Child Nation), que desenvolve uma abordagem muito pessoal neste filme. A realizadora, que nasceu na China, mas vive nos Estados Unidos, explora o impacto da desinformação e confusão inicial que afectou a saúde e vida de milhões de pessoas.