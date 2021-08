Clean Feed: 20 anos a errar com distinção

Foi há pouco mais de duas décadas que “um puto de 30 anos” — como hoje o próprio se vê reflectido no espelho que mostra o passado —, munido de pouco mais do que vontade e desfaçatez, abordou dois músicos estabelecidos no circuito nova-iorquino da música improvisada propondo-lhes que viessem a Portugal gravar o primeiro disco de uma editora que ainda não existia. “Na verdade, qualquer um teria sido capaz de fazer a mesma coisa”, relativiza hoje Pedro Costa, em relação ao momento que fecundaria no nascimento da editora Clean Feed. “Em Nova Iorque estão sempre à procura de oportunidades para sair de lá.” Mas terá sido muito mais do que a promessa de uma viagem até Lisboa a cativar Lou Grassi e Steve Swell.