Pode o romance questionar o seu tempo?

Verão é o derradeiro volume de um quarteto onde Ali Smith desafiou as regras do romance para escrever tão próximo quanto possível dos acontecimentos. Que tempo é este? Deverá um artista retratar a sua própria era?

O último romance da tetralogia que Ali Smith (Inverness, 1962) dedicou às estações do ano formula, finalmente, a pergunta que está na génese de um dos mais ambiciosos projectos literários dos últimos tempos: deverá o artista retratar a própria idade? Na acção do livro, o tópico está em debate num campo criado para “internar” estrangeiros “inimigos” na Ilha de Man, durante a Segunda Guerra Mundial. Por lá, há gente que lê Dickens, Kafka, Thomas Hardy, que discute Rilke e Goethe. No projecto literário de Smith, ela sintetiza a missão literária a que a escritora se propôs em 2015: escrever quatro romances capazes de reflectir acontecimentos à medida que eles se desenrolam.