Psicotrópicos

As Férias Loucas de Barb e Star tem tudo para ser um filme de culto, e os seus alegres desvairos tornam-no na idiotice de Verão perfeita para desanuviar.

Está aqui, quase de certeza, o próximo culto em câmara lenta da comédia americana, um filme que acaba por se tornar num referencial para gerações posteriores como o foram Wayne’s World, Austin Powers ou Anchorman. Saído das cabeças de Kristen Wiig e Annie Mumolo, responsáveis já pelo argumento de A Melhor Despedida de Solteira, pedra-de-toque da “comédia do desconforto”, As Férias Loucas de Barb e Star é um delírio profundamente taralhouco de comédia absurda em lume brando, sobre duas solteironas da América profunda que deixam para trás as suas vidas rotineiras para férias numa estância costeira na Flórida.